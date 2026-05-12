Terni fermato dopo 4 giorni di fuga l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate sul bus

Dopo quattro giorni di fuga, un uomo è stato arrestato a Stroncone, in provincia di Terni, in relazione all'aggressione con un martello ai danni della moglie su un bus. La donna ha riportato ferite gravissime ed è attualmente in condizioni critiche. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati legati a violenze contro la stessa donna, è stato fermato e portato in custodia.

Bloccato l’uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un bus a Stroncone (Terni). La donna è in fin di vita, l'aggressore era già noto per reati da codice rosso nei confronti di lei.🔗 Leggi su Fanpage.it

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