Una donna è stata aggredita con un martello a bordo di un bus nella provincia di Terni. L'aggressore è fuggito e al momento sono in corso ricerche per rintracciarlo. L'episodio si è verificato a Stroncone e ha coinvolto un tentato femminicidio. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e stanno cercando di identificare e fermare l'autore dell'aggressione.

Una donna è stata ferita gravemente con un martello su un autobus a Stroncone, vicino Terni. L’aggressore è riuscito a fuggire ed è iniziata la caccia all’uomo. La donna, poco più che quarantenne, è stata soccorsa e portata in ospedale in elisoccorso. La prognosi è riservata. Gli investigatori hanno recuperato il martello, che potrebbe aiutare a rintracciare l’uomo. Dalle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero. Aggressione sul bus Violenta aggressione su un autobus in provincia di Terni. La vittima sarebbe una donna, forse conoscente del suo aggressore. È accaduto sul bus a Santa Lucia di Stroncone. La modalità dell’aggressione è ancora poco definita, ma le ferite riportate risultano alla testa e piuttosto gravi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aggressione sul bus in provincia di Terni, donna presa a martellate e aggressore in fuga: è caccia all'uomo

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