A Terni, un uomo che aveva aggredito la moglie con un martello su un autobus è stato fermato. L’individuo portava ancora il braccialetto elettronico al momento dell’aggressione, anche se successivamente si era rimosso. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco.

È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona ma anche nel resto d'Italia con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'Autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terni, bloccato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un bus

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