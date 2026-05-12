Terni catturato il marito della donna presa a martellate sul bus
Nella provincia di Terni, i carabinieri hanno arrestato oggi il marito di una donna che era stata colpita con un martello su un autobus. La donna aveva subito l’aggressione mentre si trovava a bordo del mezzo di trasporto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo del sospettato, che si trovava nelle vicinanze al momento dell’arresto. La vicenda è al momento al centro delle indagini in corso.
(Adnkronos) – Catturato oggi dai carabinieri il marito della donna presa a martellate sull’autobus in provincia di Terni. L’uomo, in fuga da due giorni, come apprende il Tg1 si nascondeva in un bosco non lontano dal luogo dell’aggressione. Il 43enne di origini marocchine il 9 maggio scorso aveva aggredito con un martello la moglie, una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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