Terni catturato il marito della donna presa a martellate sul bus

Nella provincia di Terni, i carabinieri hanno arrestato oggi il marito di una donna che era stata colpita con un martello su un autobus. La donna aveva subito l’aggressione mentre si trovava a bordo del mezzo di trasporto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo del sospettato, che si trovava nelle vicinanze al momento dell’arresto. La vicenda è al momento al centro delle indagini in corso.

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