Una donna è stata colpita con un martello mentre si trovava su un autobus di linea in una frazione di Stroncone, un comune vicino a Terni. Le sue condizioni sono considerate molto gravi e si teme per la vita. La Polizia sta cercando il marito della donna, che è scomparso dopo l'accaduto. La dinamica dell'aggressione e i motivi dell'intervento sono al centro delle indagini.

Era appena salita su un autobus di linea in una frazione di Stroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni, quando è stata colpita alla testa con un martello da quello che è stato poi identificato come il marito che indossava il braccialetto elettronico per reati da "codice rosso" proprio nei suoi confronti e che poi è stato trovato strappato vicino al mezzo. L'uomo - "un marito violento" secondo gli inquirenti - è fuggito subito dopo e ora è ricercato dai carabinieri. Mentre la donna lotta per la vita all'ospedale di Terni. Tutto è successo in pochi minuti mentre il bus stava percorrendo una stretta stradina della campagna di Stroncone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terni, donna presa a martellate sul bus: è in pericolo vita. Si cerca il marito

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