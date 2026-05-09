Terni donna presa a martellate sul bus | marito in fuga Lei è in pericolo di vita

Una donna di 44 anni è stata ferita con un martello durante un attacco a bordo di un autobus a Stroncone, in provincia di Terni. L'aggressore, un uomo di 43 anni di origini marocchine, è fuggito e la polizia sta cercando di rintracciarlo. La vittima versa in condizioni che richiedono cure mediche e si trova in pericolo di vita. La ricostruzione dei fatti è ancora in fase di verifica.

(Adnkronos) – E' caccia all'uomo, un 43enne di origini marocchine, che nel pomeriggio ha aggredito la moglie, una connazionale di 44 anni, a bordo di un autobus di linea a Stroncone in provincia di Terni. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, dalle offese l'uomo sarebbe passato ai fatti, colpendo la moglie prima. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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