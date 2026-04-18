Cade per via di un tombino mal messo dopo sei anni il Comune paga | risarcimento da 15 mila euro

Dopo sei anni di procedimento legale, il Comune di Misano deve pagare circa 15 mila euro a una persona che è caduta a terra a Portoverde a causa di un tombino mal posizionato. La caduta le ha provocato lesioni e danni morali, e il risarcimento comprende anche le spese legali sostenute. La decisione è arrivata in seguito alla condanna del tribunale nei confronti dell’ente pubblico.

Cade a terra per via di un tombino malmesso a Portoverde, si procura lesioni, e dopo sei anni il tribunale condanna il Comune di Misano a corrisponderle un risarcimento che, tra danni fisici, danni morali e spese legali, vale circa 15 mila euro. Il fatto risale ai tempi del Covid, quando una.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cade nella buca e si ferisce, il Comune paga i danni a un cittadino: rimborso da 12mila euroEmpoli, 9 aprile 2026 – Una buca lungo la strada poco visibile e non segnalata, il piede che ci finisce dentro e la caduta a terra con lesioni alla... Opere di urbanizzazione realizzate su terreni mai espropriati, il Comune paga quasi 60 mila euroIl Tar ha condannato l'ente a restituire le otto particelle ai legittimi proprietari, ripristinando lo stato dei luoghi, e al risarcimento per il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Esce dal supermercato e cade dentro un tombino: 28enne si ferisce a una gamba; Tombino chiuso male, cade e si ferisce a una gamba: 28enne lodigiana in ospedale; Tra i negozi di Villanterio | 28enne cade in un tombino difettoso. Misano, cade a causa di un tombino malmesso e si ferisce: ragazza risarcita di quasi 15mila euro dal ComuneCade a terra in un tombino malmesso a Portoverde, si procura lesioni, e dopo sei anni il Tribunale condanna il Comune di Misano a corrisponderle un ... corriereromagna.it Inciampa su un tombino e cade a Misano, il comune pagherà 15mila euro di risarcimentoI fatti risalgono al periodo della pandemia. La ragazza stava camminando in Passeggiata dei Fiori, nella frazione di Portoverde, quando era precipitata a ... chiamamicitta.it ANZIANO CADE IN UN TORRENTE A FORNI AVOLTRI: IN CORSO LE RICERCHE Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/anziano-cade-torrente-forni-avoltri-corso-ricerche-18-aprile-202 - facebook.com facebook IL SASSUOLO FRENA IL COMO Il Como cade 2-1 sul campo del Sassuolo e resta fermo a quota 58 punti: un passo falso che potrebbe favorire le dirette concorrenti nella corsa a un posto in Champions League. x.com