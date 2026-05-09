Terni donna presa a martellate in testa da un uomo su un bus | è grave aggressore in fuga
Una donna è stata colpita ripetutamente alla testa con un martello durante un episodio avvenuto a bordo di un autobus in località Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni. L'aggressore si è allontanato subito dopo aver perpetrato l’attacco e al momento è ancora in fuga. La vittima si trova in condizioni gravi e sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare il responsabile.
L'aggressione a bordo di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: la vittima è stata ripetutamente colpita con un martello anche alla testa. Le sue condizioni sono gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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