Terni donna presa a martellate in testa da un uomo su un bus | è grave aggressore in fuga

Una donna è stata colpita ripetutamente alla testa con un martello durante un episodio avvenuto a bordo di un autobus in località Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni. L'aggressore si è allontanato subito dopo aver perpetrato l’attacco e al momento è ancora in fuga. La vittima si trova in condizioni gravi e sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare il responsabile.

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L'aggressione a bordo di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: la vittima è stata ripetutamente colpita con un martello anche alla testa. Le sue condizioni sono gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Umbria, donna presa a martellate sull'autobus: caccia all'aggressoreGrave episodio di violenza nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio nei pressi di Terni, a Stroncone. Terrore sul bus: donna presa a martellate, è gravissimaTerni, 9 maggio 2026 – Terrore sul bus, una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Gettata a terra e trascinata per metri Terrore per l'avvocata Cristina Rinaldi: Bastava un nulla per finire in tragedia.; Scomparsa di Barbara Corvi indagini riaperte | nuovi esami sul Dna delle cartoline Il marito | Disponibile a qualsiasi accertamento. Terni, donna presa a martellate in testa da un uomo su un bus: è grave, aggressore in fugaL'aggressione a bordo di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: la vittima è stata ripetutamente colpita con un martello anche alla ... fanpage.it Terrore sul bus: donna presa a martellate, è gravissimaL'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La 40enne è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso ... lanazione.it #Provincia #Terni: per orario di #lavoro, #trasferte e buoni #pasto si cambia. Avviso per un #dirigente x.com