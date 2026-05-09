A Terni, un uomo ha colpito la moglie con un martello su un bus di linea. Era sotto il regime di un braccialetto elettronico, che avrebbe poi tagliato dopo l'aggressione. L’uomo era stato già sottoposto a controlli di sorveglianza a causa di precedenti. La vittima ha riportato ferite e si trova in ospedale. La polizia sta indagando sull'accaduto e sulla possibile connessione con il dispositivo di controllo removibile.

Una donna che viaggiava su un autobus di linea è stata ferita gravemente a martellate dal marito a Stroncone, in provincia di Terni. L'uomo è ora ricercato dai carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Terni, l'aggressore indossava ancora il braccialetto elettronico al momento dell'attacco. Il dispositivo era stato disposto dopo precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie. La donna è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Terni in gravi condizioni per le ferite riportate alla testa.,, Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la 43enne, di origini straniere, sarebbe salita alla fermata precedente rispetto al luogo dove è stata colpita.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Terni, colpisce la moglie a martellate sul bus di linea: aveva il braccialetto elettronico

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