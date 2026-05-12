Ternana Stefano Bandecchi | Qualunque tentativo di salvare il club è fallito

Il sindaco ha dichiarato che tutti i tentativi di salvare la Ternana sono falliti, aggiornando sulla situazione del club. La comunicazione si inserisce in un momento di incertezza per la squadra, con il primo cittadino che ha riferito di aver tentato diverse strade senza successo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle azioni intraprese o alle cause di questo esito.

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