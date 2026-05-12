Ternana la cordata di Splendori prepara il primo versamento domani

Domani è previsto il primo versamento della nuova cordata che ha rilevato la proprietà della squadra. Se il pagamento non sarà effettuato entro mezzogiorno, potrebbe verificarsi una situazione di incertezza sulla continuità della gestione. La rinuncia degli stipendi da parte dei calciatori, annunciata nei giorni scorsi, potrebbe influire sulla stabilità finanziaria del club, anche se non ci sono ancora dettagli ufficiali sui risvolti pratici di questa decisione.

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? Punti chiave Cosa accadrà se il versamento di domani non arriverà entro mezzogiorno?. Come influirà la rinuncia agli stipendi dei calciati sulla stabilità finanziaria?. Chi sono le altre due entità che garantiscono il piano di Splendori?. Perché il sacrificio dei tesserati è fondamentale per evitare il fallimento?.? In Breve Bandecchi propone sponsorizzazioni extra se la cordata di tre entità si concretizza.. I calciatori rinunciano a diverse mensilità già percepite per sostenere il club.. Il versamento della prima tranche è previsto entro mezzogiorno di mercoledì.. L'incontro decisivo tra dirigenza e tesserati si è svolto nello stadio Liberati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ternana, la cordata di Splendori prepara il primo versamento domani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stefano Bandecchi: “Splendori non può prendere la Ternana da solo. Solo una cordata può salvare il club”Il sindaco Stefano Bandecchi è intervenuto sul tema caldissimo della Ternana, prima di entrare in Consiglio Comunale. Ternana Splendori prepara l’offerta per acquisire il clubFabio Splendori, imprenditore italo-svizzero classe ‘86, prepara un’offerta per acquisire il ramo sportivo della Ternana. Argomenti più discussi: Ternana: tentativo in extremis con una cordata ‘a quattro’; Ternana, Bandecchi rilancia: Cordata interessata a concludere l’operazione -; Cordata a tre (con l’aiuto di Bandecchi) per provare a salvare la Ternana; Fallimento Ternana: verso la nascita di una triade per tentare il salvataggio, ma sarà Fabio Splendori a presentare l'offerta. Cordata a tre (con l’aiuto di Bandecchi) per provare a salvare la Ternana ow.ly/IKGa106yk4k #tuttoggi #Sport #Terni x.com Ternana, Bandecchi rilancia: «Cordata interessata a concludere l’operazione»di Mattia Farinacci L’impresa per salvare la Ternana dal fallimento si arricchisce di un nuovo – ennesimo – capitolo che spariglia le carte in tavola. Il club di via della Bardesca potrebbe infatti es ... umbria24.it