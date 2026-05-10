Ternana Splendori prepara l’offerta per acquisire il club

Un imprenditore italo-svizzero nato nel 1986 sta organizzando un’offerta per acquistare il settore sportivo della Ternana. La società è al centro di discussioni legate a un possibile passaggio di proprietà, mentre i dettagli dell’operazione non sono ancora stati resi pubblici. La trattativa potrebbe portare a un cambiamento nella gestione del club, ancora senza conferme ufficiali.

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Fabio Splendori, imprenditore italo-svizzero classe ‘86, prepara un’offerta per acquisire il ramo sportivo della Ternana. Egli opera da oltre un decennio e in modo innovativo nel settore delle risorse umane, fondatore e CEO dell’agenzia per il lavoro QuoJobis Spa, di Next Spa ed Extolia Srl, impegnato anche in attività immobiliari. La sua candidatura è tornata in pole, nonostante l’esito non positivo dell’incontro svolto a Roma giovedì scorso con il sindaco Bandecchi e Giuseppe Mangiarano direttore generale della Ternana Calcio. La determinazione di Splendori è emersa anche da quanto dichiarato venerdì sera dall’advisor Massimo Sarandrea in diretta-video a "Maratona Ternana", evento mediatico a reti unificate dedicato al decisivo momento per i colori rossoverdi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana Splendori prepara l’offerta per acquisire il club ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ternana, Forti: «Ok partite al Liberati con il pubblico» Notizie correlate Ternana, l’asta per il club: l’offerta di Splendori si ferma sui debiti? Punti chiave Come influenzeranno i 2 milioni di debiti fiscali l'esito dell'asta? Quali sono i tre scenari che decidono il futuro del club? Perché... Nuova offerta per acquisire Hoepli, un fondo italiano presenta un piano da 20 mln: Mondadori in stand-byUn fondo italiano sfida Mondadori: presentato un piano da 20 milioni per salvare l'intera Hoepli e rilanciarla come hub culturale, mentre la...