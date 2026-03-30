Il sindaco di Ternana ha annunciato che verrà adottato un ulteriore provvedimento riguardante lo Stadio-clinica, con una riunione prevista prima del prossimo Consiglio comunale. Riguardo alla questione della cessione del ramo d’azienda della squadra, ha riferito che al momento non ci sono novità e che la situazione rimane invariata, senza aggiornamenti ufficiali.

Un appuntamento ormai ‘fisso’ prima del Consiglio comunale. Il sindaco Stefano Bandecchi è tornato sull’argomento Ternana, in duplice veste: “Non ci sono novità e tutto tace” sul fronte della cessione del ramo d’azienda che potrebbe avere ripercussioni sul fronte societario. Il primo cittadino ha poi annunciato: “Oggi ci sarà una riunione per l’analisi della sentenza del Tar.” Gli scenari: “Ho detto tante volte che poteva essere annullato il provvedimento del Comune. Ne faremo un altro con le indicazioni recepite. Aspettiamo la notifica dell’atto da parte della Regione Umbria. Il futuro della Ternana? Deve essere legato al campo. Se la Ternana ha problemi diversi possono bussare alla nostra porta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Ternana, Stefano Bandecchi: “Faremo un altro provvedimento per Stadio-clinica". Annunciata una riunione

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