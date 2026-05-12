Ternana Bandecchi | ogni tentativo di salvare il club è fallito

Il presidente della Ternana ha dichiarato che ogni tentativo di salvataggio del club si è concluso con un fallimento. La cordata Splendori ha deciso di ritirare l’offerta all’ultimo momento, senza motivazioni ufficiali. I debiti accumulati dalla società sono considerati tra le principali ragioni che impediscono di portare avanti eventuali trattative di vendita o di ristrutturazione. La situazione finanziaria del club resta al centro dell’attenzione.

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? Punti chiave Perché la cordata Splendori ha deciso di ritirare l'offerta all'ultimo?. Quali sono i debiti che bloccano ogni possibile trattativa per il club?. Come può la FIGC influenzare il destino della squadra in queste ore?. Cosa accadrà al titolo professionistico se non arrivano nuovi offerenti subito?.? In Breve Ritiro offerta cordata Splendori prima dell'asta del 13 maggio. Debiti e mancato esonero dai 10 punti Figc bloccano trattative. Scadenza per nuove offerte fissata entro le ore 12 di martedì 12 maggio. Rischio perdita titolo professionistico per il club di via della Bardesca. Il sindaco Bandecchi ha annunciato martedì 12 maggio che ogni tentativo di salvare la Ternana è fallito, dopo il ritiro dell’offerta della cordata guidata da Splendori prima dell’asta di mercoledì 13 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ternana, Bandecchi: ogni tentativo di salvare il club è fallito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ternana, Stefano Bandecchi: “Qualunque tentativo di salvare il club è fallito”Un importante aggiornamento è stato fornito dal sindaco Stefano Bandecchi, in merito al futuro della Ternana. Leggi anche: Ternana, da Stefano Bandecchi a Bandecchi Stefano. Tre imprenditori per salvare il club dalla cancellazione