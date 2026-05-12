L’assemblea ordinaria degli azionisti di Terna si è riunita oggi a Roma sotto la presidenza di Igor De Biasio. Durante l’incontro è stato approvato il bilancio preventivo per il 2025 e la distribuzione di un dividendo di 39,62 centesimi per azione. È stato inoltre annunciato che Stefano Cuzzilla assumerà il ruolo di presidente dell’azienda.

Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Igor De Biasio, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di TERNA S.p.A. che ha approvato il bilancio di esercizio di TERNA S.p.A. al 31 dicembre 2025. Sono stati inoltre presentati, nell’ambito della Relazione Finanziaria Annuale 2025, il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024 e contenuta nella relazione sulla gestione. In osservanza delle disposizioni di legge applicabili e in particolare della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terna, ok al bilancio 2025 e dividendo di 39,62 centesimi: Stefano Cuzzilla nominato presidente

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