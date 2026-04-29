Assemblea dei soci Hera approvati il bilancio 2025 e il dividendo in rialzo a 16 centesimi Nominato il nuovo Cda

Da cesenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolta a Bologna l’assemblea ordinaria dei soci di Hera, presieduta da Cristian Fabbri. Durante l’incontro sono stati approvati il bilancio al 31 dicembre 2025 e la relazione finanziaria annuale, che include anche la rendicontazione consolidata di sostenibilità. È stato deciso di distribuire un dividendo di 16 centesimi per azione, con un incremento rispetto all’anno precedente. È stato inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione.

Si è riunita questa mattina a Bologna l’assemblea ordinaria dei soci Hera, presieduta da Cristian Fabbri, che ha approvato la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità, e la distribuzione di un dividendo in rialzo a 16.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Avio, l’Assemblea approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Cda. Ranzo Ad e DgROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Avio, azienda aerospaziale italiana, ha approvato, sotto la presidenza di Roberto Italia,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Assemblea dei Soci Hera: approvati il bilancio 2025 e il dividendo in rialzo a 16 centesimi. Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione; Assemblea dei soci Hera, approvati il bilancio 2025 e il dividendo in rialzo a 16 centesimi. Nominato il nuovo Cda; Hera, l'assemblea approva il bilancio 2025 e il dividendo (staccato il 22 giugno); Hera, ok assemblea a bilancio 2025 dividendo. Nominato il nuovo CdA.

assemblea dei soci heraAssemblea dei Soci Hera: approvati il bilancio 2025 e il dividendo in rialzo a 16 centesimiSi è riunita questa mattina a Bologna l’Assemblea ordinaria dei Soci Hera, presieduta da Cristian Fabbri, che ha approvato la Relazione Finanziaria annuale al ... chiamamicitta.it

assemblea dei soci heraHera, ok assemblea a bilancio 2025 dividendo. Nominato il nuovo CdA(Teleborsa) - Si è riunita questa mattina a Bologna l’Assemblea ordinaria dei soci Hera, presieduta da Cristian Fabbri, che ha approvato la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, comprensi ... finanza.repubblica.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.