Questa mattina si è svolta a Bologna l’assemblea ordinaria dei soci di Hera, presieduta da Cristian Fabbri. Durante l’incontro sono stati approvati il bilancio al 31 dicembre 2025 e la relazione finanziaria annuale, che include anche la rendicontazione consolidata di sostenibilità. È stato deciso di distribuire un dividendo di 16 centesimi per azione, con un incremento rispetto all’anno precedente. È stato inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione.

Si è riunita questa mattina a Bologna l’assemblea ordinaria dei soci Hera, presieduta da Cristian Fabbri, che ha approvato la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità, e la distribuzione di un dividendo in rialzo a 16.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Temi più discussi: Assemblea dei Soci Hera: approvati il bilancio 2025 e il dividendo in rialzo a 16 centesimi. Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione; Assemblea dei soci Hera, approvati il bilancio 2025 e il dividendo in rialzo a 16 centesimi. Nominato il nuovo Cda; Hera, l'assemblea approva il bilancio 2025 e il dividendo (staccato il 22 giugno); Hera, ok assemblea a bilancio 2025 dividendo. Nominato il nuovo CdA.

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