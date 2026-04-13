Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente di Terna. Romano, nato nel 1965, ha studiato Giurisprudenza e Economia aziendale. Da diversi anni ricopre ruoli di rilievo nelle aziende italiane e nel settore pubblico. La sua nomina è stata comunicata recentemente, portando un cambio alla guida dell’azienda di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Stefano Cuzzilla è il nuovo presidente di Terna. Romano, classe 1965, laureato in Giurisprudenza e in Economia aziendale, è una figura da anni presente nei principali snodi della dirigenza italiana e del capitalismo pubblico. Dal maggio 2023 è presidente di Trenitalia, incarico che ne ha consolidato il profilo nei vertici delle grandi partecipate. Siede inoltre nel consiglio di amministrazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, altro snodo centrale della finanza pubblica e delle politiche industriali nazionali. Sino al novembre 2024 è stato presidente nazionale di Federmanager, la principale federazione dei dirigenti industriali, e attualmente è presidente di Cida, la Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi è Stefano Cuzzilla, nuovo presidente di Terna

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