Terminata l' allerta vento | riapre il Parco

Da monzatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo alcune ore di chiusura a causa dell’allerta vento, il Parco di Monza riapre i cancelli nel tardo pomeriggio. Il Comune ha comunicato che l’apertura ufficiale avverrà alle 16, consentendo di nuovo l’accesso ai visitatori. La decisione è stata presa in seguito alla cessazione delle condizioni di vento forte che avevano imposto la chiusura temporanea.

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L'allerta vento è terminata: il Parco di Monza riapre i cancelli.  La comunicazione dal Comune di Monza che annuncia la riapertura alle ore 16.30 di martedì 12 maggio dei cancelli carrai principali del grande polmone verde.  Mentre i cancelli pedonali rimarrono chiusi e riapriranno domani mattina.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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