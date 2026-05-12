Terminata l' allerta vento | riapre il Parco

Dopo alcune ore di chiusura a causa dell’allerta vento, il Parco di Monza riapre i cancelli nel tardo pomeriggio. Il Comune ha comunicato che l’apertura ufficiale avverrà alle 16, consentendo di nuovo l’accesso ai visitatori. La decisione è stata presa in seguito alla cessazione delle condizioni di vento forte che avevano imposto la chiusura temporanea.

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