Terminata l' allerta vento | riapre il Parco
Dopo alcune ore di chiusura a causa dell’allerta vento, il Parco di Monza riapre i cancelli nel tardo pomeriggio. Il Comune ha comunicato che l’apertura ufficiale avverrà alle 16, consentendo di nuovo l’accesso ai visitatori. La decisione è stata presa in seguito alla cessazione delle condizioni di vento forte che avevano imposto la chiusura temporanea.
L'allerta vento è terminata: il Parco di Monza riapre i cancelli. La comunicazione dal Comune di Monza che annuncia la riapertura alle ore 16.30 di martedì 12 maggio dei cancelli carrai principali del grande polmone verde. Mentre i cancelli pedonali rimarrono chiusi e riapriranno domani mattina.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Allerta vento forte: a Monza chiusi il Parco della Villa Reale, i cimiteri e tutte le aree verdiMonza – Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ha disposto con un’ordinanza urgente la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per l'intera...
Leggi anche: Allerta vento in Brianza, raffiche fino a 80 km/h: chiusi Parco, giardini e cimiteri