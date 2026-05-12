Termina la cavalcata della Miwa | ai Boars non riesce l’impresa nella bella al PalaCalafiore

Si è conclusa con una sconfitta la serie dei playoff per la Miwa Energia Cestistica Benevento, che nella terza gara al PalaCalafiore non è riuscita a superare la Viola Reggio Calabria. La partita ha deciso il passaggio del turno, con la squadra ospite che ha mantenuto il vantaggio conquistato nelle precedenti sfide. La stagione si ferma così, dopo un percorso che ha portato la squadra fino a questa fase della competizione.

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Tempo di lettura: 3 minuti Si chiude in Gara 3 dei play-off la grandissima stagione della Miwa Energia Cestistica Benevento, che non riesce a completare l’impresa nella bella al PalaCalafiore contro la Viola Reggio Calabria. Termina così una stagione che ha segnato un notevole passo avanti per la Miwa nel campionato di Serie B Interregionale, grazie ad un gruppo solido e che non ha mai mollato, facendo sognare l’intera piazza sannita. Resta l’amaro in bocca per l’impresa sfiorata, ma la verità è che la squadra di coach Parrillo ha dato tutto in campo sin dal primo allenamento, dimostrando unione e spirito di sacrificio, qualità che sono state alla base della crescita e dei grandi risultati ottenuti dalla Miwa in questa stagione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Termina la cavalcata della Miwa: ai Boars non riesce l’impresa nella bella al PalaCalafiore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Super vittoria della Miwa contro la Tiber: i Boars superano i romani con un quarto periodo sontuosoTempo di lettura: 2 minuti Torna alla vittoria una Miwa Energia Cestistica Benevento grintosa, che supera tra le mura amiche del PalaMiwa la Tiber... Una Miwa eroica conquista gara 2 contro la Viola, domenica la bella a Reggio CalabriaTempo di lettura: 3 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento fa sua Gara 2 degli ottavi di finale dei play-off di Serie B Interregionale, superando... Argomenti più discussi: Basket B interregionale, termina a gara 3 la meravigliosa cavalcata della Miwa Benevento: sanniti fuori dai play-off; La Coppa Nexus nel cielo di Venezia; Amerina, missione compiuta: in Promozione con una cavalcata trionfale; Stroppa: Venezia in Serie A? Cavalcata emozionante. laBroji x.com La Cavalcata dei Re MagiOgni anno, il 6 gennaio, Firenze diventa una macchina del tempo con destinazione Medioevo e Rinascimento grazie alla Cavalcata dei Magi, una delle rievocazioni storiche più affascinanti e identitarie ... lanazione.it