Super vittoria della Miwa contro la Tiber | i Boars superano i romani con un quarto periodo sontuoso

La squadra Miwa Energia Benevento ha vinto contro Tiber Basket grazie a un quarto periodo decisivo. La vittoria deriva dalla determinazione dei giocatori, che hanno aumentato l’intensità negli ultimi minuti. Durante la partita, i padroni di casa hanno mostrato una difesa solida e un attacco efficace, portando a un risultato positivo. La partita si è conclusa con un vantaggio convincente per i locali, che ora puntano a consolidare la posizione in classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna alla vittoria una Miwa Energia Cestistica Benevento grintosa, che supera tra le mura amiche del PalaMiwa la Tiber Basket, in uno scontro diretto importantissimo per la classifica. Dopo un primo quarto sottotono, i Boars cambiano marcia e nel quarto periodo strapazzano la Tiber con un parziale di 32-13. Ottima risposta sul campo da parte della squadra di coach Parrillo, autrice di una grande prestazione sotto vari aspetti, non ultimo quello realizzativo, con 90 punti segnati e ben sei giocatori in doppia cifra. Buona partenza della Miwa che, trascinata da Di Febo, trova il +4 nel giro di pochi minuti.