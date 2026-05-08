La Miwa Energia Cestistica Benevento ha vinto Gara 2 degli ottavi di finale dei play-off di Serie B Interregionale, battendo la Viola Reggio Calabria davanti a un pubblico numeroso al PalaMiwa. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla squadra di proseguire la serie, prevista per domenica a Reggio Calabria. La vittoria si inserisce in una fase decisiva della stagione, con entrambe le formazioni che si preparano alla sfida finale.

Tempo di lettura: 3 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento fa sua Gara 2 degli ottavi di finale dei play-off di Serie B Interregionale, superando la Viola Reggio Calabria con una prestazione monumentale, spinta da un PalaMiwa gremito. Una vittoria che conferma il grande cuore di una squadra che ha dimostrato ancora una volta di non mollare mai, nonostante i vari tentativi di rimonta degli ospiti, che più di una volta sono riusciti a rientrare in partita. Non c’è stato verso, tuttavia, per la Viola, ben limitata dalla eroica squadra di coach Parrillo. L’inizio di gara non delude le aspettative, con entrambe le squadre che partono con il piede giusto e ad altissimo ritmo, infiammando subito il PalaMiwa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Una Miwa eroica conquista gara 2 contro la Viola, domenica la bella a Reggio Calabria

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