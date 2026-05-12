Teramo protesta contro Valditara | ‘La scuola non è addestramento

A Teramo si è svolta una protesta contro le recenti decisioni del Ministero dell'Istruzione, con gli studenti e i rappresentanti sindacali che hanno espresso preoccupazioni riguardo ai tagli e alle modifiche nelle scuole tecniche. Durante l'evento, sono state poste domande sulle conseguenze concrete per gli studenti e sui timori che le misure possano ridurre il ruolo formativo delle istituzioni scolastiche. I sindacati hanno accusato il Ministero di voler svuotare la funzione delle scuole.

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? Domande chiave Cosa rischiano concretamente gli studenti degli istituti tecnici con i tagli?. Perché i sindacati accusano il Ministero di voler svuotare la scuola?. Come cambieranno le ore di lezione e le materie scolastiche?. Chi sono i soggetti che guidano la resistenza contro la riforma?.? In Breve Presidio organizzato a Teramo martedì 12 maggio da Flc Cgil, UdS, USB e Casa del Popolo.. Alessandra Palombaro denuncia tagli e riduzione ore di lezione negli istituti tecnici.. Riforma ministeriale criticata per accorpamento materie e focus eccessivo su aziende ed imprese.. Manifestanti temono smantellamento scuola pubblica a favore di modelli funzionali al mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo, protesta contro Valditara: ‘La scuola non è addestramento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA PROTESTA CONTRO IL MINISTRO VALDITARA SUL CORSO Notizie correlate La scuola insegna alla scuola: Valditara premia 20 “ricette” contro il bullismoDalle periferie del Nord ai piccoli centri del Sud, la risposta della scuola italiana al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo passa attraverso... Protesta studentesca contro la nuova riforma del ministro Giuseppe ValditaraQuesta mattina 5 maggio gli studenti degli istituti tecnici di Padova erano davanti alle loro scuole contro la nuova Riforma degli Istituti tecnici... Argomenti più discussi: Teramo: protesta contro la presenza del ministro Valditara; Valditara a Teramo, presidio di protesta di studenti e Casa del Popolo; Il Ministro Valditara a Teramo per presentare il suo libro, l'Unione degli Studenti annuncia un presidio di protesta; Valditara a Teramo per il suo nuovo libro, UdS organizza un presidio contro la presenza del Ministro in città. Teramo: protesta contro la presenza del ministro ValditaraL’Unione degli Studenti Teramo, con i sindacati e associazioni, in presidio oggi a Teramo per contestare il ministro Valditara ... rete8.it