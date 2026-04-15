La scuola insegna alla scuola | Valditara premia 20 ricette contro il bullismo

Il ministero dell’istruzione ha premiato venti progetti scolastici provenienti da diverse regioni italiane, che si sono distinti per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Questi progetti, sviluppati in contesti che vanno dalle periferie del Nord ai piccoli centri del Sud, intendono affrontare il problema attraverso metodi pratici e innovativi, con l’obiettivo di promuovere un ambiente scolastico più sicuro e positivo.

Dalle periferie del Nord ai piccoli centri del Sud, la risposta della scuola italiana al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo passa attraverso un nuovo metodo: l’emulazione delle eccellenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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