La scuola insegna alla scuola | Valditara premia 20 ricette contro il bullismo

Da orizzontescuola.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero dell’istruzione ha premiato venti progetti scolastici provenienti da diverse regioni italiane, che si sono distinti per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Questi progetti, sviluppati in contesti che vanno dalle periferie del Nord ai piccoli centri del Sud, intendono affrontare il problema attraverso metodi pratici e innovativi, con l’obiettivo di promuovere un ambiente scolastico più sicuro e positivo.

Dalle periferie del Nord ai piccoli centri del Sud, la risposta della scuola italiana al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo passa attraverso un nuovo metodo: l’emulazione delle eccellenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Bullismo e cyberbullismo, Valditara: “Il rispetto sia l’asse portante della scuola”. Le indicazioni per il 7 e 10 febbraioLa data odierna del 7 febbraio segna un momento fondamentale per il mondo della scuola, un’occasione che va oltre la semplice ricorrenza.

Valditara: “I social stimolano bullismo e aggressività in tutto il mondo”. Investiti 2 miliardi nella digitalizzazione, ma vietato il cellulare a scuolaIl Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha denunciato gli effetti negativi dei social network durante il convegno dedicato al...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Dalla teoria alla pratica: così la scuola italiana insegna l’empatia e la dignità; Riunioni in dad? Tra chi chiede Carta docente per il carburante, chi dice In presenza si fa anche meno e chi vuole Rendere tutte le attività collegiali obbligatoriamente online!. I commenti social; Scuola, Valditara: stop alla propaganda religiosa. Le nuove regole e i procedimenti disciplinari; Studentessa contro Valditara: Per l'istruzione uno studente deve spendere 1.170 euro. La replica del ministro: La scuola è gratuita.

Valditara: Sui social inneggiavano al gesto terribile contro la docente. Fermiamo l’emulazione, valorizziamo i ragazzi che fanno il beneIl Ministro denuncia l'esistenza di gruppi online che hanno esaltato l'aggressione alla professoressa di Trescore. L'emulazione è una brutta cosa, parliamo di testimonianze positive. La stragrande ma ... orizzontescuola.it

valditara la scuola insegna allaRinnovo contratto scuola, Valditara: Dobbiamo occuparci sempre più del benessere di chi insegna ai giovaniRinnovo contratto scuola: dopo l’incontro di ieri, 1° aprile, alle ore 10:00, relativo alla prosecuzione della trattativa del rinnovo contrattuale CCNL personale comparto Istruzione Ricerca 2025 – 202 ... tecnicadellascuola.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.