Napoli 14enne ferito a piazza Municipio per uno sguardo di troppo a una ragazzina | fermato un 15enne Pm | tentato omicidio

Nella notte, un quindicenne è stato fermato dalle forze dell'ordine con l’accusa di aver ferito un 14enne a coltellate in piazza Municipio. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo un episodio relativo a uno sguardo rivolto a una ragazzina. La procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di tentato omicidio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione.

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È stato arrestato nella notte il quindicenne ritenuto responsabile dell’aggressione a colpi di coltellate di un 14enne in piazza Municipio. Decisivo l’intervento della pattuglia di zona della polizia municipale agli ordini del comandante Ciro Esposito (come riportato su il Corriere del Mezzogiorno). Gli agenti sono intervenuti in in piazza municipio e hanno sedato la lite, riuscendo così ad identificare l’aggressore che è stato immediatamente fermato è stato affidato all’autorità giudiziaria. Interviene la procura guidata dalla procuratrice Patrizia Imperato, si vagliano le ipotesi di accusa che possono andare da lesioni gravissime attentato a omicidio, nel frattempo si valutano le condizioni cliniche del quattordicenne ferito e anche le motivazioni che hanno determinato la lite sfociata poi in un grave ferimento.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, 14enne ferito a piazza Municipio per uno sguardo di troppo a una ragazzina: fermato un 15enne. Pm: tentato omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: è grave, fermato 15enneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave episodio di violenza questa sera a Napoli. Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tentato omicidio(Adnkronos) – Lite tra ragazzini in pieno centro a Napoli con un 14enne accoltellato in piazza Municipio.