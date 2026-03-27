Roma tentano il furto in viale Carso e sfidano i Carabinieri | bloccati con il taser e arrestati

Due cittadini cileni sono stati arrestati a Roma dopo aver tentato di svaligiare un'abitazione in viale Carso. Dopo aver cercato di darsi alla fuga, sono stati fermati dai Carabinieri, che hanno utilizzato un taser per bloccarli. Gli uomini sono stati portati in caserma e accusati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Due cittadini cileni sono stati arrestati per tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. I due, rispettivamente di 28 anni e 42 anni, sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi in una casa in viale Carso. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un residente e all’immediato intervento dei Carabinieri, che hanno bloccato i sospetti dopo una breve fuga. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma. Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando le pattuglie del Nucleo Radiomobile di Roma, supportate dai colleghi della Stazione Roma Trionfale, hanno arrestato due cittadini cileni senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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