Tentano di rubare in un albergo di Fidenza | arrestati due giovani di 21 e 25 anni

Da parmatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Fidenza hanno arrestato due giovani di 21 e 25 anni, entrambi di origine straniera, dopo aver tentato di rubare in un albergo locale. L’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa condotta dai militari dell’Aliquota Radiomobile, che hanno fermato i due prima che portassero a termine il furto. Gli arresti sono stati eseguiti prontamente e i due sono stati portati in caserma.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno concluso una brillante attività investigativa che ha portato all’arresto di due uomini di origini straniere, si tratta di un 25enne magrebino e un 21enne dell’Est Europa. I due, già gravati da plurimi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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