Tentano di rubare in un albergo di Fidenza | arrestati due giovani di 21 e 25 anni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Fidenza hanno arrestato due giovani di 21 e 25 anni, entrambi di origine straniera, dopo aver tentato di rubare in un albergo locale. L’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa condotta dai militari dell’Aliquota Radiomobile, che hanno fermato i due prima che portassero a termine il furto. Gli arresti sono stati eseguiti prontamente e i due sono stati portati in caserma.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno concluso una brillante attività investigativa che ha portato all’arresto di due uomini di origini straniere, si tratta di un 25enne magrebino e un 21enne dell’Est Europa. I due, già gravati da plurimi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Tentato di rubare in un albergo di Fidenza: arrestati due giovani di 21 e 25 anniNei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno concluso una brillante attività investigativa che ha... Tentano di rubare l'auto al portiere dell'albergo: in manette 20enneUn ragazzo di 20 anni di origine tunisina in compagnia di un connazionale, poi fuggito, si sono resi responsabili di una rapina ai danni del portiere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tentano di rubare due giacche griffate da Pellizzari: arrestati dai carabinieri; Apre lo sportello dell'auto e tenta di rapire un bambino: paura nel parcheggio di un supermercato; Tentano di rubare vestiti, quattro giovani denunciati a Udine; Tentano di rubare un'auto a Scordia e fuggono, ma i carabinieri li bloccano: denunciati. Tenta di rapinare un'edicola e accoltella il titolare: fermato un 'maranza' di 15 anniÈ successo nel tardo pomeriggio del 27 aprile alla Boutique del Giornale di corso Europa, a Borghetto Santo Spirito, la tentata rapina ripresa dalle telecamere ... primocanale.it Ponte Mammolo, tenta di rubare la merce appena sequestrata: arrestatoL'episodio nei pressi della stazione metro. Un agente della polizia locale è finito in ospedale dopo la colluttazione ... romatoday.it “Purtroppo c’era da aspettarselo perché Israele dal 2010 ha sempre attaccato impunemente le Flotille che tentano di rompere il blocco marittimo illegale per portare aiuti umanitari a Gaza”. Il professore israeliano Itamar Mann, docente di Diritto Internazionale - facebook.com facebook Tentano di rubare un'auto a Scordia e fuggono, ma i carabinieri li bloccano: denunciati x.com