Tentano di lanciare droga e cellulari nel carcere | arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati mentre tentavano di far entrare droga e cellulari nel carcere locale. Gli agenti del Commissariato di Ariano Irpino hanno fermato i sospetti durante un controllo e hanno trovato sostanze stupefacenti e telefoni nascosti. Le operazioni si sono svolte nella zona di accesso alla struttura carceraria. I due sono stati portati in Questura e dovranno rispondere di tentato contrabbando.

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Tempo di lettura: 2 minuti I Poliziotti del Commissariato P.S. di Ariano Irpino, nel primo pomeriggio di ieri, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Benevento, hanno tratto in arresto due uomini di 25 e 26 anni con diversi pregiudizi di polizia a loro carico nel mentre cercavano di introdurre droga e telefoni cellulari all’interno del penitenziario di Ariano Irpino. I due accompagnati da due donne, rispettivamente di 56 e 49 anni, denunciate in stato di libertà per concorso nel delitto di introduzione ai apparecchi telefonici in istituti di pena, dopo aver raggiunto il Comune di Ariano Irpino a bordo di un’autovettura, presa a noleggio, si portavano a piedi nella parte esterna del penitenziario.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentano di lanciare droga e cellulari nel carcere: arrestati due uomini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prato: arrestati nella notte due uomini che lanciavano droga e cellulari nel carcere della DogaiaI due uomini sono stati tratti in arresto, colti in flagranza, durante un lancio dall’esterno verso l’interno dell’istituto. Prato, droga nel carcere: arrestati due uomini con corda e martelloNella notte dello scorso 6 aprile, un tentativo di introdurre stupefacenti all’interno dell’Istituto penitenziario de La Dogaia a Prato è stato... Si parla di: Continua il furto delle monetine al Porcellino davanti ai turisti: Che immagine diamo di Firenze?; Paternò, lancia la droga dal balcone durante il blitz: arrestato 46enne pregiudicato -. Gli Stati Uniti colpiscono barche veloci iraniane mentre l'Iran attacca un impianto petrolifero degli Emirati Arabi Uniti reddit Paternò, tenta di disfarsi della droga lanciandola dal balcone: arrestato 46enne per spaccioPaternò, Carabinieri arrestano un 46enne pregiudicato che ha cercato di disfarsi della droga lanciandola dal balcone. Sequestrati 600 grammi di crack e cocaina. lamilano.it