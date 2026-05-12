Tentano di lanciare droga e cellulari nel carcere | arrestati due uomini
Due uomini sono stati arrestati mentre tentavano di far entrare droga e cellulari nel carcere locale. Gli agenti del Commissariato di Ariano Irpino hanno fermato i sospetti durante un controllo e hanno trovato sostanze stupefacenti e telefoni nascosti. Le operazioni si sono svolte nella zona di accesso alla struttura carceraria. I due sono stati portati in Questura e dovranno rispondere di tentato contrabbando.
Tempo di lettura: 2 minuti I Poliziotti del Commissariato P.S. di Ariano Irpino, nel primo pomeriggio di ieri, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Benevento, hanno tratto in arresto due uomini di 25 e 26 anni con diversi pregiudizi di polizia a loro carico nel mentre cercavano di introdurre droga e telefoni cellulari all’interno del penitenziario di Ariano Irpino. I due accompagnati da due donne, rispettivamente di 56 e 49 anni, denunciate in stato di libertà per concorso nel delitto di introduzione ai apparecchi telefonici in istituti di pena, dopo aver raggiunto il Comune di Ariano Irpino a bordo di un’autovettura, presa a noleggio, si portavano a piedi nella parte esterna del penitenziario.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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