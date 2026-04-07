Nella notte, due uomini sono stati arrestati a Prato mentre cercavano di lanciare droga e cellulari nel carcere della Dogaia. Le forze dell’ordine hanno intercettato le loro azioni e li hanno fermati sul posto. Sono stati trovati con sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici, che stavano cercando di introdurre all’interno della struttura penitenziaria. L’operazione ha portato all’arresto dei due soggetti coinvolti.

I due uomini sono stati tratti in arresto, colti in flagranza, durante un lancio dall’esterno verso l’interno dell’istituto. Erano muniti di corda e martello e si ipotizza che il lancio dovesse avvenire con il martello.Il materiale recuperato comprende 150 grammi di hashish, 60 grammi di Cocaina, untelefono cellulare, due schede SIM e una pistola scacciacani, con quattro colpi. Gli arrestati sono un italiano di 35 anni e un tunisino di vent’anni. La perquisizione, a casa del cittadino italiano, a Calenzano, ha consentito di trovare un bilancino, hashish e materiale per il confezionamento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: arrestati nella notte due uomini che lanciavano droga e cellulari nel carcere della Dogaia

Prato: lancio di droga e cellulari con la fionda nel carcere della Dogaia. L’intervento delle guardie penitenziariePRATO – La droga e i cellulari, nel carcere la Dogaia, a Prato, arrivano anche con lanci fatti con le fionde.

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Prato: arrestati nella notte due uomini che lanciavano droga e cellulari nel carcere della DogaiaDue uomini sono stati sorpresi, nella notte, a lanciare droga all'interno del carcere pratese della Dogaia, evidentemente, ipotizza il comunicato della Procura guidata da Luca Tescaroli, su commissio ... firenzepost.it

Prato, fermati due uomini che volevano lanciare la droga dentro il carcerePRATO. Due uomini che si apprestavano a lanciare all’interno del carcere della Dogaia un pacchetto con 200 grammi di sostanza stupefacente e uno smartphone sono stati arrestati nella notte tra il 5 e ... msn.com

Buongiorno In A11, in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In FiPiLi, tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entramb - facebook.com facebook

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