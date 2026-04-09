Prato droga nel carcere | arrestati due uomini con corda e martello

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 6 aprile, due uomini sono stati fermati nel carcere di Prato mentre tentavano di introdurre droga all’interno dell’istituto penitenziario de La Dogaia. Secondo quanto ricostruito, avevano con sé una corda e un martello, strumenti che sono stati sequestrati durante le operazioni di controllo. L’intervento degli agenti di polizia penitenziaria ha impedito che il tentativo di contrabbando andasse a buon fine.

Nella notte dello scorso 6 aprile, un tentativo di introdurre stupefacenti all’interno dell’Istituto penitenziario de La Dogaia a Prato è stato sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti di polizia penitenziaria. Due uomini, un trentaquattrenne residente a Calenzano e un diciannovenne di nazionalità tunisina, sono stati fermati nei pressi delle mura del carcere mentre tentavano di lanciare sostanze illegali oltre la cinta muraria utilizzando corda e martello. L’operazione notturna e il ritrovamento dei materiali. Il personale della polizia penitenziaria, che si stava recando verso le proprie abitazioni dopo aver concluso il turno di lavoro, ha avvistato i due individui con un comportamento sospetto nei terreni adiacenti alla struttura detentiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Prato, droga nel carcere: arrestati due uomini con corda e martello

Prato: arrestati nella notte due uomini che lanciavano droga e cellulari nel carcere della DogaiaI due uomini sono stati tratti in arresto, colti in flagranza, durante un lancio dall’esterno verso l’interno dell’istituto.

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