Prato droga nel carcere | arrestati due uomini con corda e martello

Nella notte del 6 aprile, due uomini sono stati fermati nel carcere di Prato mentre tentavano di introdurre droga all’interno dell’istituto penitenziario de La Dogaia. Secondo quanto ricostruito, avevano con sé una corda e un martello, strumenti che sono stati sequestrati durante le operazioni di controllo. L’intervento degli agenti di polizia penitenziaria ha impedito che il tentativo di contrabbando andasse a buon fine.

Nella notte dello scorso 6 aprile, un tentativo di introdurre stupefacenti all’interno dell’Istituto penitenziario de La Dogaia a Prato è stato sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti di polizia penitenziaria. Due uomini, un trentaquattrenne residente a Calenzano e un diciannovenne di nazionalità tunisina, sono stati fermati nei pressi delle mura del carcere mentre tentavano di lanciare sostanze illegali oltre la cinta muraria utilizzando corda e martello. L’operazione notturna e il ritrovamento dei materiali. Il personale della polizia penitenziaria, che si stava recando verso le proprie abitazioni dopo aver concluso il turno di lavoro, ha avvistato i due individui con un comportamento sospetto nei terreni adiacenti alla struttura detentiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, droga nel carcere: arrestati due uomini con corda e martello Prato: arrestati nella notte due uomini che lanciavano droga e cellulari nel carcere della DogaiaI due uomini sono stati tratti in arresto, colti in flagranza, durante un lancio dall’esterno verso l’interno dell’istituto. Leggi anche: Droga e cellulari in carcere. Presi i lanciatori all’esterno. Tiravano con corda e martello Temi più discussi: Droga nel carcere di Prato, anche le frecce per consegnarla; Lanciavano droga dentro il carcere, due arresti a Prato; Carcere di Prato, provano a introdurre droga e telefoni dall’esterno: due in manette; Prato, fermati due uomini che volevano lanciare droga e una scacciacani dentro il carcere. Prato: arrestati nella notte due uomini che lanciavano droga e cellulari nel carcere della DogaiaDue uomini sono stati sorpresi, nella notte, a lanciare droga all'interno del carcere pratese della Dogaia, evidentemente, ipotizza il comunicato della Procura guidata da Luca Tescaroli, su commissio ... firenzepost.it Lanciano materiale in carcere da fuori: due arresti. Recuperati droga, cellulare e scacciacaniSorpresi a lanciare materiale dall’esterno del carcere della Dogaia di Prato, su commissione di detenuti. 055firenze.it Non esiste Pasquetta siciliana senza un prato fiorito, il cinguettio degli uccelli e quel fumo invitante che sale dalla griglia. La felicità è nelle cose semplici. e tu come ami trascorrere questa festività - facebook.com facebook Oggi 09.04.26, si effettua treno straordinario 34101 da MONTECATINI T a FIRENZE SMN alle ore 12:30, ferma a SERRAVALLE PISTOIESE, PISTOIA, MONTALE AGLIANA, PRATO BORGONUOVO, PRATO P. SERRAGLIO, PRATO CLE, PRATIGNONE, IL NET x.com