Tentano di introdurre droga e cellulari nel carcere di Ariano Irpino | due giovani arrestati

Due giovani provenienti dalla provincia di Napoli sono stati arrestati il 12 maggio 2026 nel carcere di Ariano Irpino, dove stavano cercando di portare inside droga e telefoni cellulari. Entrambi, di 25 e 26 anni, hanno precedenti di polizia e sono stati fermati durante le operazioni di controllo all’ingresso della struttura. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce e portato a termine gli accertamenti necessari.

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