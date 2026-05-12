Tentano di introdurre droga e cellulari nel carcere di Ariano Irpino | due giovani arrestati
Due giovani provenienti dalla provincia di Napoli sono stati arrestati il 12 maggio 2026 nel carcere di Ariano Irpino, dove stavano cercando di portare inside droga e telefoni cellulari. Entrambi, di 25 e 26 anni, hanno precedenti di polizia e sono stati fermati durante le operazioni di controllo all’ingresso della struttura. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce e portato a termine gli accertamenti necessari.
Ariano Irpino, 12 maggio 2026 - Arrestati un venticinquenne e un ventiseienne della provincia di Napoli, con precedenti di polizia, mentre cercavano di introdurre nella casa circondariale di Ariano Irpino droga e telefoni cellulari.I Poliziotti del Commissariato P.S. di Ariano Irpino, nel primo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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