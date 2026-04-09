Blitz notturno al carcere di Ariano Irpino | sequestri di droga e cellulari durante una maxi operazione

Nella notte tra l’8 e il 9 aprile, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz presso il carcere di Ariano Irpino, concentrandosi su una sezione dell’istituto. Durante l’operazione sono stati sequestrati droga e cellulari, e sono state effettuate perquisizioni mirate. L’intervento ha coinvolto personale specializzato e ha portato a controlli approfonditi all’interno del reparto interessato. La notizia si inserisce in un quadro di controlli straordinari nelle strutture detentive della zona.

Ariano Irpino, 9 aprile 2026 — Nella notte tra l’8 e il 9 aprile, presso la casa circondariale di Ariano Irpino, è stata effettuata una perquisizione straordinaria che ha interessato una singola sezione dell’istituto. L’intervento, condotto dagli agenti penitenziari, si inserisce nell’ambito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Blitz notturno nel carcere di Foggia: maxi sequestro di droga e cellulari, intercettato un droneSono 10 i telefoni cellulari e relativi kit di ricarica sequestrati, diverse le dosi di sostanze stupefacenti rinvenute, ed è stato intercettato e... Droga nascosta durante i colloqui: sventato tentativo nel carcere di Ariano IrpinoAlla Casa Circondariale di Ariano Irpino è stato sventato un nuovo tentativo di introdurre droga durante i colloqui. Si parla di: Drone carico di droga e telefoni verso Poggioreale | il business hi-tech della camorra vale fino a 10mila euro al giorno. Avellino, droga in carcere durante le visite: blitz a Bellizzi e ad Ariano IrpinoUna donna ha tentato di introdurre droga nel carcere di Avellino occultandola nelle parti intime; mentre ad Ariano Irpino la madre di un detenuto ha nascosto hashish e cocaina in un pacco ... ilmattino.it Tenta di portare la cocaina al figlio nel carcere di Ariano IrpinoImportante operazione di servizio è stata condotta mercoledì dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso il reparto colloqui della Casa ... internapoli.it