Tenta di rapire una bimba di 2 anni strappandola dalle braccia della madre
Un uomo di 38 anni ha tentato di portare via una bambina di due anni, cercando di strapparla dalle braccia della madre. L'episodio si è verificato in un'area pubblica, dove la donna stava tenendo la piccola vicino. La madre è riuscita a trattenere la bambina, mentre l'uomo si allontanava senza riuscire nel suo intento. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini.
Un uomo di 38 anni ha tentato di rapire una bambina di due anni strappandola dalle braccia della madre. È successo a Nepi nel pomeriggio del 12 maggio, intorno alle 17.La ricostruzioneStando a una prima ricostruzione, la piccola era in braccio alla madre in auto, in attesa del padre che era.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Rapimenti bambini, da Bergamo a Roma i tentativi shock falliti - 1Mattina News 16/02/2026
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