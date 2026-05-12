Tenta di rapire una bimba di 2 anni strappandola dalle braccia della madre

Da viterbotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 38 anni ha tentato di portare via una bambina di due anni, cercando di strapparla dalle braccia della madre. L'episodio si è verificato in un'area pubblica, dove la donna stava tenendo la piccola vicino. La madre è riuscita a trattenere la bambina, mentre l'uomo si allontanava senza riuscire nel suo intento. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini.

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Un uomo di 38 anni ha tentato di rapire una bambina di due anni strappandola dalle braccia della madre. È successo a Nepi nel pomeriggio del 12 maggio, intorno alle 17.La ricostruzioneStando a una prima ricostruzione, la piccola era in braccio alla madre in auto, in attesa del padre che era.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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