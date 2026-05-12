Tenta di rapire una bimba di 2 anni strappandola dalle braccia della madre

Un uomo di 38 anni ha tentato di portare via una bambina di due anni, cercando di strapparla dalle braccia della madre. L'episodio si è verificato in un'area pubblica, dove la donna stava tenendo la piccola vicino. La madre è riuscita a trattenere la bambina, mentre l'uomo si allontanava senza riuscire nel suo intento. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per raccogliere le testimonianze e avviare le indagini.

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