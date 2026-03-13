Una donna di 40 anni brasiliana ha tentato di rapire una bambina di due anni dalle braccia della madre durante la sera di giovedì 12 marzo in un quartiere di Trieste. Il padre della bambina ha cercato di intervenire e di bloccare la donna, che ha cercato di portare via la piccola. La situazione si è conclusa con la denuncia della donna alle autorità.

TRIESTE - Una donna ha tentato di portare via una bambina di due anni dalle braccia della sua mamma. Il fatto è accaduto ieri sera, giovedì 12 marzo, in un rione di Trieste, come riporta l'Ansa. La ricostruzione Secondo una ricostruzione, la donna, una 40enne cittadina brasiliana, con probabile disagio psichico, avrebbe tentato di sottrarre la bambina alla mamma che la teneva in braccio, ma quest'ultima si sarebbe subito opposta. Successivamente si è allontanata ed è stata rintracciata poco dopo dalla polizia, allertata da alcuni passanti che avevano assistito alla scena del papà della piccola che ha tentato di aggredire la donna, come riporta il Piccolo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cerca di rapire una bambina di 2 anni dalle braccia della mamma, il papà tenta di linciarla: 40enne brasiliana denunciata

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