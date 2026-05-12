Il Morbegno ha partecipato a una competizione nazionale di tennistavolo, riuscendo a conquistare quattro medaglie d’oro. Solo otto atleti sono riusciti a battere società con 49 iscritti, tra cui alcuni fratelli che hanno dominato nelle categorie giovanili. La squadra ha ottenuto risultati significativi contro avversari provenienti da diverse regioni italiane, dimostrando una buona performance a livello nazionale.

? Punti chiave Come hanno fatto solo otto atleti a battere società con 49 iscritti?. Chi sono i fratelli che hanno dominato le categorie giovanili?. Perché la prestazione di Morbegno ha dato lustro al comitato di Sondrio?. Come potrà questo piccolo gruppo trasformare i successi in una strategia?.? In Breve Otto atleti hanno sfidato 344 finalisti tra il 9 e il 10 maggio.. I fratelli Riva e Luca Nava hanno conquistato quattro medaglie d'oro.. Luca Mazzolini e Alessandro Fabani hanno ottenuto due bronzi nel doppio Promesse.. Marco Riva, Donato Maffezzini e Danilo Nava hanno coordinato la spedizione.. Otto atleti del GS CSI Morbegno hanno conquistato quattro ori e due bronzi tra il 9 e il 10 maggio al Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennistavolo: il Morbegno sfida i grandi e conquista 4 ori nazionali

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