Tennistavolo CSI | il Montegrillo Perugia brilla ai nazionali

Al campionato nazionale di tennistavolo, il Montegrillo Perugia si è distinto portando a casa risultati significativi. Tra i protagonisti, Alexis Rosini ha affrontato e superato avversari di alto livello, tra cui il numero 17 d’Italia. I primi cinque posti della competizione sono stati occupati da atleti provenienti da diverse società, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di sport.

? Domande chiave Come ha fatto Alexis Rosini a sfidare il numero 17 d'Italia?. Chi sono gli atleti che hanno conquistato i primi cinque posti?. Quale strategia tecnica ha permesso al club di entrare tra i migliori 15?. Come influiranno questi risultati sulla preparazione per la prossima stagione?.? In Breve Yaqoub Peter Base quinto in Seniores, Proietti e Rosini quinti in Eccellenza.. Carmine Ricca e Fausto Pelliccia ottengono il nono posto nei Veterani A e B.. Ricca e Base finiscono quinti nella categoria doppio Open a San Benedetto del Tronto.. Pelliccia coordina il lavoro tecnico per consolidare il club tra le prime 15 società.. L’Asd Montegrillo Perugia ha conquistato il quindicesimo posto su 60 società partecipanti ai campionati italiani Csi di tennistavolo, conclusi a San Benedetto del Tronto lo scorso 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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