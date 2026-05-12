Tennis e solidarietà | il cinquantenario che dona milioni alla salute
Il cinquantenario di un torneo di tennis ha portato alla raccolta di 3,3 milioni di euro destinati a progetti di salute. Questi fondi saranno impiegati per l'acquisto di nuove tecnologie mediche negli ospedali della provincia bergamasca. La manifestazione, con questa cifra, si inserisce in un'iniziativa di solidarietà che unisce sport e benefici per la sanità locale. Nei prossimi mesi partiranno i lavori di innovazione tecnologica nelle strutture sanitarie.
? Punti chiave Come verranno utilizzati i 3,3 milioni di euro raccolti finora?. Quali nuove tecnologie mediche arriveranno negli ospedali bergamaschi grazie al torneo?. Chi potrà beneficiare dei duemila screening gratuiti previsti a maggio?. Come cambieranno le case per le persone con disabilità a Bergamo?.? In Breve Oltre 3,3 milioni di euro donati dall'attività iniziata nel 1976 con Giovanni Licini.. Dal 25 al 29 maggio oltre duemila screening gratuiti coordinati dai medici Tespilli e Patelli.. 70.000 euro raccolti per sistemi di digital pathology con intelligenza artificiale all'ospedale Papa Giovanni XXIII.. Supporto a Cascina Donkey di Sarnico e all'Associazione Italiana Persone Down di Bergamo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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