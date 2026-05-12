Tennis e solidarietà | il cinquantenario che dona milioni alla salute

Il cinquantenario di un torneo di tennis ha portato alla raccolta di 3,3 milioni di euro destinati a progetti di salute. Questi fondi saranno impiegati per l'acquisto di nuove tecnologie mediche negli ospedali della provincia bergamasca. La manifestazione, con questa cifra, si inserisce in un'iniziativa di solidarietà che unisce sport e benefici per la sanità locale. Nei prossimi mesi partiranno i lavori di innovazione tecnologica nelle strutture sanitarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui