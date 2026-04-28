Solidarietà il Rotary Club Mascagni dona cinque zaini per i soccorsi alla Croce Rossa

Il Rotary Club Mascagni ha consegnato cinque zaini di marca Pax alla Croce Rossa di Livorno, destinati alle attività di soccorso. La donazione si inserisce nelle iniziative di supporto alle operazioni di emergenza svolte dall’organizzazione di volontariato. La consegna si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.

Il Rotary Club Mascagni ha donato cinque zaini di marca Pax destinati alle attività di soccorso alla Croce Rossa di Livorno. Si tratta di strumenti che rappresentano uno strumento fondamentale per il personale sanitario impegnato negli interventi di emergenza. La loro struttura e organizzazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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