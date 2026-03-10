XXV Aprile l' atletica non si tocca Giunta sconfitta su tennis e padel troppo vicini alla pista

Il centro sportivo XXV Aprile ha visto recentemente una sconfitta nel settore tennis e padel, che si trovano molto vicini alla pista di atletica. La questione ha suscitato alcune tensioni politiche, anche se l’atletica rimane il cuore di questa struttura. La discussione riguarda la collocazione delle diverse aree sportive e il futuro di questa realtà locale. La vicenda si svolge in un quadro di decisioni che coinvolgono amministrazione e organizzazioni sportive.

Il futuro del centro sportivo XXV Aprile resta ancorato alla sua storia, ma non senza qualche frizione politica. Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno volto a blindare la vocazione dell'impianto di via Cimabue, ai piedi del Monte Stella, da decenni tempio dell'atletica leggera milanese, su cui la scuola tennis Golarsa ha presentato al Comune di Milano un progetto di riqualificazione con la formula del partenariato pubblico privato, riscuotendo l'interesse dell'assessorato allo sport ma la contrarietà della federazione di atletica. Il documento, votato per punti separati, ha visto una convergenza quasi totale sulla tutela della disciplina regina, pur segnando alcuni distinguo significativi su strutture indoor e nuovi insediamenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La contesa sul XXV Aprile. Spazi ridotti per l'atletica largo a tennis e padel

Come sarà il XXV Aprile: tanto tennis e campi anche "in mezzo" alla pista di atletica

Troppo tennis e padel? La battaglia per salvare l'atletica al XXV Aprile

Campo XXV Aprile, addio all'atletica per lasciare spazio al tennis? Il progetto solleva polemiche, la denuncia del Cus Milano: «Siamo preoccupati»

