Jannik Sinner oggi in campo al Foro Italico l’esordio agli Internazionali di Roma con Ofner | quando gioca e dove vederlo in chiaro in Tv

Oggi Jannik Sinner scende in campo al Foro Italico per l’esordio agli Internazionali BNL d’Italia 2026, affrontando il suo avversario Ofner. L’incontro si svolgerà sul Centrale e sarà trasmesso in diretta in chiaro in televisione, permettendo agli appassionati di seguire da vicino l’inizio della sua partecipazione al torneo. Il giocatore, attualmente numero uno al mondo, si presenta con una serie di successi in corso.

Jannik Sinner sbarca agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con i gradi del numero uno mondiale e una serie aperta che non ha precedenti. L’altoatesino ha messo in bacheca cinque Masters 1000 vinti di fila, dopo Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, con l’ultimo strappato ad Alexander Zverev in finale, dopo aver superato Carlos Alcaraz nel Principato. A Roma manca soltanto questa tessera al mosaico dei Mille. SInner punta dritto al titolo di casa, dopo che l’anno scorso si era fermato in finale da Alcaraz al rientro dai tre mesi di stop per la vicenda Clostebol. All’esordio troverà l’austriaco Sebastian Ofner, che si è guadagnato la sfida con il primo della classifica battendo l’americano Alex Michelsen 6-3 6-3.🔗 Leggi su Open.online

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