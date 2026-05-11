Chi è Andrea Pellegrino il prossimo avversario di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma

Jannik Sinner affronterà il prossimo avversario agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Si tratta di Andrea Pellegrino, con il quale ha già giocato una sola volta, nel 2019, durante la finale del torneo di Santa Margherita di Pula. In quella occasione, i due si sono sfidati su un campo di tennis, senza ulteriori dettagli disponibili sulla partita.

Jannik Sinner e Andrea Pellegrino si sono incontrati una sola volta. Era il 2019, la finale del torneo sardo di Santa Margherita di Pula. Jannik non era ancora Sinner e non aveva neanche 18 anni, ma vinse quella partita 6-1 6-1. «A Sinner non ci penso», aveva detto ieri Andrea Pellegrino. Ma ora, dopo che il numero uno al mondo ha battuto agilmente l’australiano Popyrin 6-2 6-0, il giovane pugliese dovrà affrontare sul Centrale il campione altoatesino agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Un derby azzurro al Foro Italico, anche grazie all’impresa di Pellegrino contro Frances Tiafoe, numero 22 del ranking. Gli inizi con papà Domenico.🔗 Leggi su Open.online

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