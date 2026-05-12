Tennis a Santa Croce | crollano i favoriti tra sport e social

A Santa Croce si è svolto un torneo di tennis che ha visto cadere alcuni dei favoriti iniziali. Dopo tre ore di partita, un giocatore ha battuto il primo favorito maschile. Nel frattempo, Nancy Lee ha affrontato alcune domande sulla sua presenza sui social, in particolare su Instagram, e su come questa possa aver influenzato la sua performance. La competizione continua con altri incontri in programma nei prossimi giorni.

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? Domande chiave Chi ha battuto il primo favorito maschile dopo tre ore di gioco? Come influisce la fama su Instagram sui risultati di Nancy Lee? Perché la gestione dei social media mette in crisi i giovani atleti? Quali sono le conseguenze dell'eliminazione delle teste di serie a Santa Croce??? In Breve Mattia Logrippo batte Kuan Shou Chen con 7-5 6-4 7-5 dopo tre ore. Daniella Britton elimina Nancy Lee con 6-4 6-4 il 12 maggio. Maria Valentina Pop sconfigge Sol Larraya Guidi con 6-2 6-0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis a Santa Croce: crollano i favoriti tra sport e social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tennis: gli Internazionali di Santa Croce iniziano con il 'Pop'Non solo tennis, ma anche una grande attenzione alla visibilità e al mondo dei social. Internazionali ITF Under 18 'Città di Santa Croce': il tennis si illumina con i talenti italiani e mondialiNel mezzo del più grande boom della storia del tennis italiano, la quarantaseiesima edizione del Torneo ITF giovanile ‘Città di Santa Croce’ Mauro... Argomenti più discussi: Internazionali ITF Under 18 'Città di Santa Croce': il tennis si illumina con i talenti italiani e mondiali; Tennis, a Santa Croce sull'Arno è già spettacolo: Perrichard avanza, lunedì scattano i tabelloni principali; Torneo Mauro Sabatini, concluso il secondo giorno; Presentazione ufficiale 46esima edizione Internazionali Under 18 Città di Santa Croce. J300 Santa Croce Sull’Arno-Città di Santa Croce - Mauro Sabatini ?? 1R 3 ?? NicolasBaena (19 ITF J) d. ?? Kiril lFilaretov (45 ITF J) x.com Papa Leone XIV con Nike indossando i suoi vestimenti nel trailer per Leone a Roma di Vatican News - reddit.com reddit ITF Città di Santa Croce 2026: fuori entrambe le teste di serie n.1, Logrippo elimina il favorito ChenAl torneo ITF Città di Santa Croce eliminate le due teste di serie n.1: Logrippo batte Chen, Pop supera Larraya Guidi. Avanti gli azzurri ... gonews.it