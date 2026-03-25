Allerta vento a Monza e Brianza | raffiche fino a 70 km h

Un’allerta vento è stata diramata nella zona di Monza e della Brianza, con raffiche che potranno raggiungere i 70 kmh. La comunicazione è stata diffusa dall’Agenzia regionale di protezione ambientale. Nessuna altra informazione riguardo a possibili conseguenze o misure precauzionali è stata fornita.

Allerta vento in Brianza. Sono previste raffiche che raggiungeranno i 70 kmh. Lo comunica l’Agenzia regionale protezione ambiente. A Monza e in Brianza nella giornata di mercoledì 25 marzo è scattata l’allerta gialla, che nella giornata di giovedì 26 marzo aumenta diventando arancione. “L'arrivo di un fronte freddo sulla Alpi da Nord causa l'aumento della ventilazione, anche con caratteristiche favoniche (secco), sulla Lombardia già nel corso di mercoledì 25 – riferisce Arpa in una nota ufficiale -. La presenza stessa delle Alpi, inoltre, favorirà la formazione di un nuovo minimo barico (centro di bassa pressione) sull'Italia settentrionale nel corso di giovedì 26, che entro venerdì 27 si sarà spostato verso il Mar Adriatico e lo avrà percorso verso Sud per poi spostarsi sui Balcani. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Allerta vento a Monza e Brianza: raffiche fino a 70 km/h Articoli correlati Leggi anche: Scatta l'allerta meteo: raffiche di vento fino a 100 km/h Neve in montagna e allerta per vento forte: raffiche fino a 88 km/h nelle MarcheAncona, 27 gennaio 2026 — Il vento torna protagonista e riporta l’attenzione sulla sicurezza del territorio.