Da metà aprile, il presidente ha vietato al suo staff di indossare orologi durante le riunioni. La misura è stata presa dopo che si sono diffuse voci sulla possibilità di un attentato contro di lui, collegato a orologi e altri oggetti indossati durante le riunioni ufficiali. Questa decisione riguarda tutti i membri del suo team e mira a prevenire eventuali minacce legate a dispositivi nascosti.

Vladimir Putin ha vietato di indossare orologi da polso in sua presenza a membri dello staff, guardie del corpo e funzionari. Lo ha annunciato un anale di informazione sulla piattaforma Telegram. Il divieto è entrato in vigore a metà aprile, dopo quello che impone di non portare con sè il cellulare. Il presidente della Russia teme che qualcuno possa ucciderlo. Il divieto di Putin sugli orologi Alla base del divieto di indossare orologi da polso c’è il timore di Vladimir Putin di essere assassinato. Ex agente del Kgb, lo zar sa che molte tecnologie possono essere trasformate in strumenti di morte e avrebbe ipotizzato che anche l’oggetto che scandisce il tempo possa diventare un’arma.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Putin mette al bando gli orologi per il suo staff durante le riunioni per paura di essere ucciso, il motivo

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