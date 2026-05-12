Tellaro sequestrato il parcheggio abusivo | pedaggi illegali ai turisti

A Tellaro, le forze dell’ordine hanno sequestrato un parcheggio abusivo dove venivano riscosse somme illegali ai turisti. I pedaggi sono stati scoperti durante un controllo condotto presso alcuni ristoranti locali, che richiedevano pagamenti non autorizzati ai clienti. Inoltre, sono state individuate rampe costruite su un oliveto che nascondevano rischi strutturali, potenzialmente pericolose per chi transitava in zona.

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? Punti chiave Come sono stati scoperti i pedaggi illegali pagati dai ristoratori?. Quali pericoli strutturali nascondevano le rampe costruite sull'oliveto?. Chi dovrà rispondere delle violazioni fiscali legate ai proventi del parcheggio?. Dove si sposteranno le indagini dei Carabinieri dopo il sequestro?.? In Breve Area di 2700 metri quadrati situata su oliveto con vincoli idrogeologici e sismici.. Viabilità con rampe non autorizzate crea pericoli per la sicurezza degli automobilisti.. Riscossione indebita di denaro a turisti, residenti e ristoratori della zona.. Carabinieri Forestali della Spezia avvieranno verifiche sulle violazioni fiscali e tributarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tellaro, sequestrato il parcheggio abusivo: pedaggi illegali ai turisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bagheria, stop al parcheggio abusivo per tir: sequestrato il suolo? Cosa sapere Il gip di Termini Imerese sequestra il terreno in contrada Lorenzo a Bagheria. Leggi anche: Ravello, turisti pagano 500 dollari: sequestrato NCC abusivo