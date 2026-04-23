Bagheria stop al parcheggio abusivo per tir | sequestrato il suolo

Il gip di Termini Imerese ha disposto il sequestro di un terreno in contrada Lorenzo a Bagheria, interrompendo i lavori di realizzazione di un parcheggio scoperto per tir. Il provvedimento è stato adottato in seguito a un'ordinanza emessa a febbraio, che aveva già fermato l’attività di costruzione. Il sequestro riguarda l’area interessata dai lavori non autorizzati.

? Cosa sapere Il gip di Termini Imerese sequestra il terreno in contrada Lorenzo a Bagheria.. Il provvedimento blocca la creazione di un parcheggio abusivo per tir scoperto a febbraio.. Il terreno in contrada Lorenzo a Bagheria è stato sottoposto a sequestro giudiziario dopo che i vigili urbani hanno scoperto un imminente parcheggio abusivo destinato ai mezzi pesanti. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Termini Imerese, interrompe i lavori di trasformazione del suolo individuati durante le attività di vigilanza condotte dal comando di polizia municipale sotto la direzione del colonnello Annaro. I rilievi della polizia municipale e l’intervento del tribunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagheria, stop al parcheggio abusivo per tir: sequestrato il suolo Notizie correlate "Stavano trasformando un terreno in un parcheggio abusivo per tir", sequestro in contrada Lorenzo a BagheriaI vigili urbani di Bagheria hanno sequestrato un terreno in contrada Lorenzo che stava per essere trasformato in un parcheggio abusivo per tir. Tir fermato sull’A11: trasportava auto, ma era abusivo. Sequestrato dalla polizia stradaleMontecatini, 14 febbraio 2026 – I veicoli accatastati su quell’ autoarticolato, ormai cancellati dal pubblico registro automobilistico, sarebbero...