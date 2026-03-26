A Ravello, la polizia locale ha sequestrato un veicolo utilizzato per un servizio di noleggio con conducente senza autorizzazione. Nei controlli recenti, sono stati identificati turisti che avevano pagato circa 500 dollari per un trasporto non autorizzato. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia volta a contrastare il trasporto abusivo nella città famosa per la musica.

Proseguono i controlli contro il trasporto abusivo nella città della musica. Nelle ultime ore, la polizia locale ha portato a termine un nuovo intervento che ha condotto al sequestro di un veicolo utilizzato per attività di noleggio con conducente (NCC) non autorizzata. Si tratta del terzo episodio registrato nell’arco di pochi giorni, segnale di un fenomeno sotto stretta osservazione da parte dell’amministrazione comunale. Il controllo e il sequestro. L’operazione è scattata durante i controlli stradali intensificati in vista della stagione turistica. Gli agenti hanno individuato un veicolo mentre prelevava alcuni passeggeri nei pressi del centro cittadino, procedendo quindi alle verifiche del caso. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Ravello, turisti pagano 500 dollari: sequestrato NCC abusivo

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