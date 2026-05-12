Telemarketing aggressivo verso l’estensione del divieto anche alle tlc

Le autorità stanno valutando di ampliare il divieto di telemarketing aggressivo anche alle società di telecomunicazioni, oltre a quelle operanti nel settore dell'energia e del gas. Attualmente, questa misura riguarda principalmente alcune attività di vendita e promozione, ma potrebbe essere estesa per limitare le chiamate indesiderate provenienti da compagnie telefoniche. La proposta mira a ridurre le chiamate moleste rivolte ai clienti e migliorare la tutela dei consumatori.

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Estendere il “nuovo” divieto di telemarketing aggressivo anche alle società di telecomunicazioni, oltre a quelle di energia e gas. Aggiungendo, però, che se un cliente dà il consenso per ricevere «proposte commerciali relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti» allora dà anche il “permesso” agli operatori di contattarlo. È ciò che prevede il riformulato dell’emendamento bipartisan al decreto fiscale, ora all’esame della commissione Finanze in Senato. La votazione sul testo è prevista nella giornata di mercoledì 13 maggio. Il correttivo propone di estendere anche alle telecomunicazioni i vincoli che, con il decreto bollette, sono stati applicati al telemarketing solo per il settore dell’energia elettrica e del gas.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Telemarketing aggressivo, verso l’estensione del divieto anche alle tlc ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Telemarketing: proposta per bloccare le chiamate invasive nelle TLC? Punti chiave Come cambieranno le regole per i call center delle compagnie telefoniche? Perché le aziende di telecomunicazioni sono state coinvolte... Leggi anche: Telemarketing aggressivo: ecco il vademecum per difendersi dai call center Argomenti più discussi: Stop telefonate indesiderate dai call center, in arrivo numeri a tre cifre per riconoscere chi chiama: ecco come funziona; Telemarketing e DL Bollette: le novità in arrivo e la posizione di Assoutenti; Decreto Bollette e telemarketing: come cambiano i consensi validi; Decreto Fiscale, Asstel sostiene emendamenti contro telemarketing aggressivo nelle telco. Come spiega l'Agcom sul suo sito, gli utenti potranno riconoscere le chiamate degli operatori di settore che operano legalmente attraverso un numero breve di tre cifre, come tutti i numeri dedicati all’assistenza clienti. Le aziende potranno così essere più facil x.com Il Garante: il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro reddit DL Fiscale , Labriola (Asstel): ‘Bene norme uniformi anche per telecomunicazioni contro telemarketing aggressivo’Labriola (Asstel): Bene emendamenti al Decreto Fiscale, che estendono alle Tlc il divieto di telefonate commerciali non richieste. key4biz.it