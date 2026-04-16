Telemarketing aggressivo | ecco il vademecum per difendersi dai call center

Sempre più persone segnalano di ricevere chiamate di telemarketing in orari indesiderati, spesso durante i pasti o nelle prime ore del mattino. I call center continuano a contattare gli utenti anche in serata, cercando di proporre nuovi contratti o promozioni. Questa attività viene definita come telemarketing aggressivo e ha portato a diverse denunce da parte dei cittadini. Per contrastare queste pratiche, sono stati predisposti appositi strumenti e linee guida di tutela.

Il telefono squilla sempre nei momenti più inopportuni. Di solito agli orari dei pasti, ma c’è chi inizia a stalkerizzare con le offerte di nuovi contratti già alle 9 del mattino, o anche la sera. Sono diventati l’incubo dei monzesi e dei brianzoli: si tratta degli operatori di telemarketing che.🔗 Leggi su Monzatoday.it La truffa telefonica che finisce in risate: chiamata epica da un call center scam! Notizie correlate Leggi anche: Call center, stop a telemarketing selvaggio con contratti nulli e segnalazioni Leggi anche: Telemarketing, è un assalto quotidiano. Ecco come difendersi - Il decalogo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Telemarketing per luce e gas-nuovi divieti-ecco la guida; Telemarketing selvaggio, nel Decreto Bollette 2026 arriva lo stop alle chiamate moleste; Energia: più tasse per i produttori, aiuti a famiglie e Pmi; Bollette, arriva il bonus da 115 euro: il decreto 2026 è legge, ecco tutte le informazioni. Nuova stretta al telemarketing: nulli i contratti luce e gas se la telefonata è illecitaCon le norme introdotte nel Decreto Bollette, il Codice del consumo tutela gli utenti dalle pratiche di telemarketing aggressivo. Sancita la nullità dei ... repubblica.it Call center, stop a telemarketing selvaggio con contratti nulli e segnalazioniIl Codice del Consumo cambia per frenare il telemarketing aggressivo di luce e gas. Previsto il blocco delle linee e altre novità. Ecco quali ... quifinanza.it Il decreto bollette è legge: stanziati circa 5 miliardi contro il caro energia. Cosa cambia davvero 115€ in bolletta per chi ha il bonus sociale Possibili aiuti anche fino a 25.000€ di ISEE (ma non garantiti) Stop a telemarketing aggressivo Più trasparenz - facebook.com facebook