Telemarketing aggressivo | ecco il vademecum per difendersi dai call center

Da monzatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre più persone segnalano di ricevere chiamate di telemarketing in orari indesiderati, spesso durante i pasti o nelle prime ore del mattino. I call center continuano a contattare gli utenti anche in serata, cercando di proporre nuovi contratti o promozioni. Questa attività viene definita come telemarketing aggressivo e ha portato a diverse denunce da parte dei cittadini. Per contrastare queste pratiche, sono stati predisposti appositi strumenti e linee guida di tutela.

Il telefono squilla sempre nei momenti più inopportuni. Di solito agli orari dei pasti, ma c’è chi inizia a stalkerizzare con le offerte di nuovi contratti già alle 9 del mattino, o anche la sera. Sono diventati l’incubo dei monzesi e dei brianzoli: si tratta degli operatori di telemarketing che.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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