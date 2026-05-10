Telemarketing | proposta per bloccare le chiamate invasive nelle TLC

Una proposta di legge mira a ridurre le chiamate indesiderate provenienti dai call center delle compagnie telefoniche. Le nuove regole prevedono modifiche alle modalità di gestione delle chiamate commerciali e coinvolgono direttamente le aziende di telecomunicazioni. L'obiettivo è limitare le chiamate invasive e migliorare la tutela dei consumatori. La discussione riguarda anche il ruolo delle aziende del settore e le eventuali responsabilità in questo cambiamento normativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambieranno le regole per i call center delle compagnie telefoniche?. Perché le aziende di telecomunicazioni sono state coinvolte in questo emendamento?. Cosa accadrà ai contratti firmati con chiamate non autorizzate?. Chi potrà segnalare le violazioni alle autorità competenti?.? In Breve Emendamenti depositati in commissione Finanze dopo il precedente decreto bollette.. Regole uniformi per evitare vantaggi competitivi ai provider di telecomunicazioni.. Contratti nulli e segnalazioni al Garante privacy o all'Autorità comunicazioni.. Necessità di pareri governativi prima dell'approvazione tecnica in Senato..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Telemarketing: proposta per bloccare le chiamate invasive nelle TLC ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Telemarketing, le chiamate senza consenso sono nulle: rivoluzione nei contratti luce e gasIl Dl Bollette (Dl 21/2026) mette nel mirino il telemarketing selvaggio, nel tentativo di porvi rimedio una volta per tutte. iPhone, come bloccare le chiamate spam con le funzioni integrateChiamate insistenti da numeri sconosciuti, squilli continui da call center e tentativi di truffa sempre più elaborati.