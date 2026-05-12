Telecamere fuori uso e porte forzate | colpo perfetto al centro Le Mura di Gubbio

Furto nella notte al centro commerciale "Le Mura" di Gubbio. I banditi hanno preso di mira un negozio di tabacchi e uno di telefonia.I ladri hanno messo fuori uso le telecamere di sorveglianza, sono entrati da un accesso secondario e hanno forzato le porte di due attività: un negozio di tabacchi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cambiaso al Milan: per Allegri sarebbe il colpo perfetto per le fasce. Numeri, stipendio e costoIl Milan potrebbe andare alla ricerca di un'altra opzione sulle fasce per la prossima stagione.

Market della cocaina tra le mura di casa: nei guai madre e figlia. Trovata anche una pistola pronta all'usoUn market della droga gestito in famiglia e un’arma con la matricola cancellata pronta all'uso.

Argomenti più discussi: Lancetta abbandonata. Poco rispetto per la storia; Ivrea: arrivano le telecamere. E intanto a Porta Torino continua la raccolta firme; Assalti a sale slot e tabaccherie, un altro colpo; Sicurezza urbana a Eboli, Eboli Domani attacca: Pochi controlli e vigili assenti dal territorio.

Google spinge fuori lo schermo(TG:e10838).jlc - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Monitor per telecamere reddit

Spaccata all’Hemingway, telecamere fuori usoFurto con spaccata all’Hemingway cafè e tentativo di intrusione alla vicina Trattoria della Fortuna, dalla videosorveglianza comunale non ci sono grandi speranze di beccare i responsabili. Questo ... ilrestodelcarlino.it